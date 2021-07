Quanto vale una medaglia d'Oro delle Olimpiadi? Quanto oro c'è al suo interno?

Negli ultimi giorni il nostro sguardo è sicuramente puntato all'evento dell'anno: le Olimpiadi 2020 di Tokyo. Qui, il punto massimo che possono raggiungere gli atleti che gareggiano durante la competizione è il podio, dove si può vincere la tanto ambita medaglia d'oro. Dunque la domanda è spontanea: quanto vale una medaglia d'oro olimpica?

Al giorno d'oggi le medaglie non sono completamente d'oro massiccio, ma sono "semplicemente" medaglie d'argento rivestite con l'oro. Quelle dell'olimpiadi di Tokyo sono state create dal famoso designer giapponese Junichi Kawanishi e comprendono circa 6 grammi d'oro su circa 550 grammi di argento puro.

I tassi dell'argento e dell'oro variano in continuazione, ma indicativamente (per una medaglia d'Oro) ci aggiriamo intorno ai 700 euro. Una medaglia d'argento, composta da 550 grammi di argento puro, si aggira intorno ai 400 euro; mentre le medaglie di bronzo, composte per lo più da rame e un po' di zinco, valgono solamente pochi euro.

Ovviamente stiamo parlando di un prezzo riguardante il materiale. Molte volte, infatti, il loro prezzo è sensibilmente superiore per questioni legate sia al collezionismo che al valore dell'oggetto. Ad esempio Mark Wells della squadra degli USA, vendette la sua medaglia d'Oro guadagnata nell'hockey alle olimpiadi del 1980, a un prezzo di 311.000 dollari nel 2010. Wells, sottolineiamo, fu costretto a vendersi la medaglia per pagarsi le cure mediche e combattere una rara malattia genetica.

Nel 2013, invece, una delle medaglie d'oro di di Jesse Owens - guadagnata alle Olimpiadi di Berlino del 1936 - venne venduta per circa 1,47 milioni di dollari.