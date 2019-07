Ecco le medaglie olimpiche di Tokyo 2020: saranno riciclate da vecchi smartphone

Ad esattamente un anno dal via delle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020, il CIO ha svelato le medaglie che saranno date agli atleti. Progettate da Junichi Kawanishi, che ha vinto un concorso a cui hanno aderito 400 designer, le medaglie saranno riciclate da altri materiali.

Come affermato da The Verge, a livello di dimensioni avranno un diametro di 85 millimetri, e saranno spesse 12,1 mm. Le medaglie d'oro useranno 6 grammi di placcatura in oro su argento puro, mentre quelle che saranno date ai secondi classificati saranno fatte di argento puro. A concludere il cerchio ci sono quelle di bronzo, che useranno una lega di ottone rosso composta da rame al 95% e zinco al 5%.

I regolamenti del CIO imponevano che il design includesse i cinque anelli, il nome ufficiale dei giochi e la dea greca della vittoria di fronte allo stadio Panatheniac.

Nell'Aprile del 2017, il Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 ha lanciato una campagna di raccolta di vecchi dispositivi elettronici, allo scopo di riciclarli per ottenere i materiali necessari per la produzione delle medaglie. Secondo quanto affermato, sarebbero state ricevute 78.895 tonnellate di gadget, di cui 6,21 milioni di smartphone che hanno permesso di ottenere 32 chilogrammi di oro, 3.500 chilogrammi di argento e 2.200 kg di bronzo.