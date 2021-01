Mediaset vuole la sua Netflix: in arrivo una piattaforma dedicata al calcio?

A quanto pare, Mediaset vuole puntare sui servizi OTT. Secondo quanto affermato da Milano e Finanza, la TV di Cologno Monzese sarebbe. intenzionata a rivoluzionare i propri servizi di streaming, in quanto consci dell'importanza che rivestono per la società anche alla luce dei cambiamenti di abitudini da parte degli utenti.

Il quotidiano economico afferma che Pier Silvio Berlusconi ed i manager starebbero valutando un rinnovamento dell'offerta OTT.

Una decisione definitiva non è stata presa, ma le opzioni sul tavolo sembrano essere tante: si va dalla creazione di un abbonamento da integrare in Mediaset Play, che darebbe accesso ad una sezione ad hoc accessibile solo agli iscritti, all'apertura di un canale tematico su Amazon Prime Video che di recente ha abbracciato i Prime Channels.

Non è da escludere la via che porta alla creazione di una nuova piattaforma, da affiancare a Play ed Infinity, magari dedicata esclusivamente al calcio dal momento che le voci che vogliono il Biscione pronto a presentare un'offerta per i diritti tv della Serie A si fanno sempre più insistenti.

Infine, un'altra ipotesi parla dell'unione di Mediaset Play ed Infinity, che confluirebbero in una piattaforma OTT singola con dei contenuti ad hoc che andranno a fare concorrenza a Netflix e simili.