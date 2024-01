Medaworld, 600 Euro di sconto su scopa elettrica senza filo Samsung

Nel volantino Top Tech di Mediaworld, la catena di distribuzione propone uno sconto molto interessante su una scopa elettrica senza filo targata Samsung, su cui è possibile risparmiare 600 Euro rispetto al prezzo di listino.

Si tratta della Samsung VS20A95823W, che è disponibile a 499,99 Euro, in netto calo rispetto ai 1099 Euro consigliati dal produttore. Mediaworld garantisce la consegna, ovviamente a costo zero, tra il 10 ed il 12 Gennaio 2024 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna, mentre per il ritiro gratuito in negozio basta scegliere il punto vendita più vicino e quindi capire la data in cui è garantita la consegna.

A livello tecnico, la scopa elettrica è dotata anche della All-In-One Clean Station che sfrutta la tecnologia Air Pulse per svuotare la polvere efficacemente ma anche i peli degli animali domestici dal contenitore, caricando in contemporanea la batteria. Per quanto concerne il filtraggio, invece, il sistema multistrato trattiene fino al 99,999% della polvere e riduce l’esposizione agli allergeni degli animali, mentre il filtro ciclonico e la griglia in maglia trattengono le particelle anche più grosse. A completare la scheda ci pensa un filtro per le polveri ultra-sottili.

Per tutte le informazioni sul pagamento a rate, vi rimandiamo direttamente alla pagina del prodotto.