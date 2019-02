Media americani: Huawei P30 sarà presentato a fine marzo a Parigi

Huawei ha lasciato intendere, attraverso un comunicato stampa ufficiale diffuso in Polonia, che l'evento di presentazione del nuovo top di gamma P30 si terrà a fine marzo in quel di Parigi. I colleghi d'oltreoceano hanno confermato l'indiscrezione e si dicono sicuri che l'annuncio avverrà proprio in quell'occasione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena e di Telix, la società cinese ha annunciato Huawei P20 lo scorso anno a Parigi proprio a fine marzo. Il fatto che questa finestra di lancio sia stata citata in un comunicato ufficiale dell'azienda lascia quindi spazio a pochi dubbi. Più precisamente, il riferimento è stato "nascosto" dalla società cinese alla fine di un documento in cui si parlava delle ambizioni dell'azienda in Polonia, dove Huawei si sta espandendo e dovrebbe assumere altri 100 dipendenti.

Vi ricordiamo che i rumor descrivono un Huawei P30 montante un processore Kirin 990/Kirin 985. L'ampio display da 6,1 pollici dovrebbe presentare un notch "a goccia" in alto ed essere appunto basato su un pannello OLED. La variante Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,5 pollici. Il modello base dovrebbe montare 8GB di RAM, mentre Huawei P30 Pro dovrebbe avere 12GB. Dovrebbe essere particolarmente interessante anche il comparto fotografico. In tal senso, sembra che la variante Pro disponga di quattro sensori posteriori, mentre il modello base dovrebbe averne tre.

Tra i vari sensori disponibili uno dovrebbe essere di tipo ToF (per il tracciamento dell'ambiente tridimensionale, sfruttato per migliorare la velocità di scatto e le immagini ottenute in scarse condizioni di luminosità), uno invece potrebbe essere un Sony IMX607 da 38MP e l'ultimo invece dovrebbe permettere l'utilizzo di uno zoom fino a 10x. Sarà con ogni probabilità presente il flash Dual LED e dovrebbe essere riproposta la disposizione a quadrato già vista con la gamma Mate 20. La fotocamera anteriore dovrebbe invece essere da 24MP. Le dimensioni di Huawei P30 dovrebbero essere di 149.1 x 71.4 x 7.5 mm e non dovrebbero mancare il jack da 3,5mm per le cuffie e la porta USB Type-C.