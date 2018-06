Mediacom annuncia MiniPC 100, soluzione low cost con Windows 10 e 6 mesi di Infinity

Mediacom annuncia il nuovo MiniPC 100 (M-MP100), una nuova proposta basata su piattaforma Intel Celeron N3350 a 64 bit e sistema operativo Microsoft Windows 10, con cui il Brand fa il suo debutto nel settore dei PC ultracompatti.

Progettato per offrire eccellenti prestazioni, minimi ingombri (cm 13,41 x 17,34 x 3,65) e massimi livelli di silenziosità, il nuovo Mediacom MiniPC 100 ha tutte le carte in regola per soddisfare al meglio le esigenze sia di chi è alla ricerca di una soluzione ideale per lavorare con i più diffusi applicativi per la produttività individuale, sia di coloro che desiderano una soluzione compatta e flessibile per la casa. Grazie all'opportunità di montarlo a parete o sul retro di un display tramite il kit VESA opzionale, sarà possibile contenere ulteriormente lo spazio occupato dal piccolo PC di casa Mediacom.

Per quanto riguarda la dotazione hardware, oltre al processore Intel Celeron N3350, il nuovo Mediacom MiniPC 100 può contare su 4 GB di RAM, mentre sul fronte storage la dotazione prevede un’unità flash da 32 GB, uno slot per microSD fino a 128 GB e un alloggiamento per unità SSD o HDD da 2,5", che garantiscono la possibilità di modulare lo spazio di archiviazione in base alle esigenze del momento.

La presenza di una porta USB Type-C, due porte USB 3.0 e due USB 2.0 offrono poi le più ampie possibilità di collegamento a periferiche e dispositivi compatibili con questi standard, mentre la connettività Gigabit Ethernet offre una larghezza di banda in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza, anche in ambito professionale.

Sempre sul fronte della connettività, il MiniPC 100 mette a disposizione il Wi-Fi, il Bluetooth 4.0, una porta audio e un'uscita video HD, che consentirà di avvalersi, gratuitamente per sei mesi, anche del ricco catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.

Una menzione particolare, infine, la merita lo speciale design di questa proposta che, oltre a una straordinaria compattezza, è stata pensata per operare nel più assoluto silenzio grazie all'assenza di ventole e di parti meccaniche in movimento, un ulteriore plus che non potrà che essere apprezzato sia in ambito professionale, sia domestico.

Il nuovo Mediacom MiniPC 100 sarà disponibile dalla seconda metà di giugno con un prezzo al pubblico consigliato di 169,90 Euro.