Mediacom annuncia il suo primo PC desktop All in One, in vendita a 299,90 Euro

Mediacom presenta il nuovo All in One 210, un PC desktop integrato che segna l'ingresso del Brand, già ampiamente affermato in ambito mobile, anche nel mondo delle soluzioni da scrivania.

Caratterizzato da un ampio e luminoso display da 21,5" Full HD, in grado di assicurare i più elevati livelli di comfort, il nuovo All in One 210 colpisce immediatamente per il suo design elegante e minimalista, che gli conferisce un senso di leggerezza, permettendogli di dare un tocco hi-tech e inserirsi armoniosamente in qualsiasi ambiente.

Basato su sistema operativo Microsoft Windows 10 Home, processore Intel 64 bit e 4 GB di memoria RAM, questa nuova proposta Mediacom è ideale come computer di casa, perfetta per lo studio e navigare su Internet, ma anche per tutti quei professionisti che devono utilizzare i più comuni programmi per la produttività personale.

Sul fronte della connettività e dell'espandibilità i nuovi All In One 210 mettono poi a disposizione ben 6 porte USB, uno slot per schede microSD fino a 128 GB e un alloggiamento per Hard Disk da 2.5”, che sarà particolarmente apprezzato da coloro che necessitano di uno spazio maggiore per l'archiviazione dei loro dati. Completano la dotazione connettività Bluetooth 4.0 EDR, Wi-Fi, una porta video, una porta LAN, ingressi e uscite audio.

Come da tradizione Mediacom, anche il nuovo All in One 210 si caratterizza per l'eccellente rapporto qualità/prezzo e sarà, infatti, in vendita a partire dalla seconda metà di Novembre a 299,90 Euro IVA compresa.