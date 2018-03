Mediacom annuncia una nuova serie di lampade a LED con USB charger firmate Zeroline

ZeroLine, la linea di accessori stilosi e versatili di, firma tre nuove lampade a LED, che vanno ad arricchire ulteriormente la sua ampia gamma di proposte per l'illuminazione.

Disponibile in bianco (M-LAMBT10W) e in nero (M-LAMBT10B), la prima di queste nuove proposte è un'innovativa lampada da tavolo che, oltre ad illuminare in modo impeccabile e progressivo, consente la ricarica in contemporanea di due dispositivi USB, permette di ascoltare la musica tramite lo speaker Bluetooh integrato e offre la pratica funzionalità vivavoce per le telefonate.

Dotata di 36 LED, questa lampada è in grado di fornire un’illuminazione regolabile su differenti livelli d'intensità, assicurando al contempo risparmi energetici fino al 35% rispetto alle soluzioni tradizionali. Completano poi la dotazione i pratici comandi touch con cui è possibile effettuare tutte le regolazioni e un robusto snodo gommato, che permette di dirigere il flusso luminoso dove si desidera.

La seconda proposta (M-LAM9USB2), invece, è dedicata soprattutto a coloro che sono alla ricerca di una lampada che, oltre a fornire un'eccellente illuminazione e a consentire di ricaricare un dispositivo USB, sia in grado di creare rilassanti atmosfere. La sua base, infatti, incorpora una sorgente luminosa in grado di riprodurre una vasta gamma di tonalità di colore offrendo, quindi, tutti i benefici della cromoterapia.

Anch'essa dotata di 36 efficienti LED in grado di offrire un'illuminazione di qualità e importanti risparmi sul fronte della bolletta energetica, questa proposta offre ampie possibilità di controllo tramite pratici comandi touch e a uno stelo gommato con snodo.

Ideale per essere posizionata su una scrivania, ma perfetta anche per essere in bella mostra su una consolle, la terza e ultima delle nuove lampade ZeroLine (M-LAM8USB2) colpisce fin dal primo sguardo grazie alla particolarità della sua base con portapenne, che integra un display con funzionalità di termometro, calendario e orologio-sveglia.

Dotata di una porta USB da ben 2.0 A, quindi, ideale per ricaricare velocemente anche dispositivi dotati di grandi batterie, questa lampada offre la proverbiale qualità d'illuminazione di tutte le proposte firmate ZeroLine, un robusto stelo snodato e tutta la comodità dei controlli touch.

Queste nuove lampade vanno ad affiancarsi ai numerosi modelli già a catalogo e saranno in vendita a partire da Aprile 2018 con i seguenti prezzi al pubblico IVA inclusa:

M-LAMBT10W 89,99 Euro

M-LAMBT10B 89,99 Euro

M-LAM9USB2 79,99 Euro

M-LAM8USB2 59,99 Euro