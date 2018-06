Mediacom arricchisce la propria linea di PC All in One

Mediacom, dopo il successo ottenuto dai modelli All in One 211 e 240, annuncia due nuovi PC con display integrato basati su una piattaforma hardware maggiormente performante, quindi, indicati anche per coloro che utilizzano applicativi che fanno un uso intensivo del processore.

Per i nuovi All in One 212 (M-AO212) e 241 (M-AO241), infatti, Mediacom ha scelto i processori Dual Core Intel Celeron N3350, che sono in grado di far girare al meglio i più diffusi programmi per la produttività individuale e assicurare buone prestazioni anche in ambito multimediale.

Basati su Microsoft Windows 10 Home 64bit ed equipaggiati con display IPS Full HD da 21,5" e 23,6", in grado di offrire una qualità d'immagine davvero notevole, i nuovi All in One 212 e 241 sono ideali per l'ufficio, ma anche perfetti anche per la casa.

Un design compatto ed elegante, un display davvero sottile (appena 7mm spessore) e l'estrema leggerezza (2,6 e 3,1 KG), infatti, consentono a questi raffinati All in One di completare con un tocco di stile una postazione di lavoro in ambito office, ma anche di dare un tocco hi-tech alla propria abitazione.

Sul fronte della dotazione hardware, questi due nuove proposte si equivalgono e, oltre ai processori Intel Celeron N3350, possono contare su 4 GB di memoria RAM, un’unità flash da 32 GB, espandibile tramite microSD fino a 128 GB e, caratteristica particolarmente importante, mettono a disposizione uno slot per HDD da 2,5", che permette di aumentare facilmente la capacità storage in base alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda la connettività, è disponibile il Bluetooth 4.0, il Wi-Fi, una porta video, una porta LAN, nonché ingressi e uscite audio, cui si vanno ad aggiungere 2 porte USB 3.0 e 3 porte USB 2.0 per il collegamento di periferiche, accessori, unità storage aggiuntive e, più in generale, di tutti i dispositivi che utilizzano queste porte per ricaricare le batterie o per il trasferimento di video, fotografie e file.

Oltre alla qualità dei display, il massimo comfort di utilizzo è garantito anche dall'assenza di ventole e di altre parti meccaniche in movimento, che consente di lavorare senza l'assillo di fastidiosi rumori di sottofondo.

Ulteriore plus offerto da questi nuovi All in One è, infine, la possibilità di accesso gratuito per sei mesi al catalogo di video on demand di Infinity, la piattaforma Mediaset che mette a disposizione oltre 6.000 titoli tra film, serie tv e cartoni animati.

I nuovi Mediacom All in One 212 (M-AO212) e 241 (M-AO241) saranno disponibili a partire da 20 giugno, con prezzi al pubblico rispettivamente di 299,00 Euro e 319,00 Euro IVA inclusa.

Per chi avesse la necessità di corredare il PC con una nuova tastiera e mouse, Mediacom propone diverse soluzioni tra cui la tastiera Wireless MCK890TV, progettata per occupare uno spazio ridotto sulla scrivania e l’uso a distanza.