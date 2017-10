Mediacom presenta due nuovi smartwatch dedicati agli sportivi

: Mediacom presenta SmartWatch V100 e V90, due nuove proposte ideali anche come strenna natalizia e dedicate agli sportivi e, più in generale, a chi desidera un oggetto hi-tech semplice e divertente da utilizzare, bello da vedere e che possa anche essere un valido aiuto nel mantenersi in forma.

Resistente agli urti, impermeabile e con un look decisamente sportivo e accattivante che, in base alle esigenze del momento, può essere ulteriormente personalizzato grazie ai due cinturini intercambiabili forniti in dotazione, lo SmartWatch V100 è un completo orologio con sensore cardio, in grado di offrire, tra le altre cose, il rilevamento dinamico della frequenza cardiaca.

Grazie alla presenza di un preciso GPS integrato, di un altimetro, un barometro e un termometro, che si vanno ad aggiungere al sensore del battito cardiaco, SmartWatch V100 è in grado di registrare tutti i parametri dell'attività sportiva praticata che, grazie alla modalità multi sport, viene riconosciuta automaticamente.

Dotato di un luminoso schermo sensibile al tocco da 1.3”, microfono e altoparlante integrati, SmartWatch V100 offre numerose funzionalità tra cui l’attivazione intelligente, che si ottiene sollevando o scuotendo il braccio.

Ulteriori possibilità sono poi offerte dalle app per iOS e Android, con cui è possibile visualizzare il diario e le statistiche dei propri allenamenti, sincronizzare la rubrica telefonica, decidere se accettare o rifiutare le chiamate in arrivo, controllare la riproduzione dei brani musicali, azionare la fotocamera e, se si decide di indossare l'orologio durante la notte, monitorare l'andamento e la qualità del proprio sonno.

La presenza di una generosa batteria ricaricabile da 350 mHa, infine, consente a SmartWatch V100 di garantire un'autonomia in standby fino a 7 giorni e fino a 9 ore di funzionamento continuo con il GPS attivo.

Caratterizzato da un look più tradizionale, il nuovo SmartWatch V90, dietro l'aspetto di un elegante orologio a lancette, nasconde un cuore tecnologico basato su Android, che gli consente di offrire tutte le funzionalità di un sofisticato orologio multi sport impermeabile di ultima generazione.

Dotato di un display touch da 1.3" e di un preciso sensore HR, che permette la misurazione dinamica della frequenza cardiaca, SmartWatch V90 può registrare i parametri delle sessioni di corsa indoor/outdoor, delle passeggiate, delle escursione a piedi o in bicicletta e degli allenamenti in piscina, ma anche di tutte le attività quotidiane e persino delle ore di sonno.

Anche SmartWatch V90 consente di cambiare il cinturino, per adattarsi al look del momento, e assicura una stretta integrazione con gli smartphone IOS e Android tramite app scaricabili da AppStore e Google Play, che permettono la sincronizzazione della rubrica telefonica, la possibilità di rispondere o rifiutare le chiamate, il controllo della riproduzione dei brani musicali e la possibilità di scattare foto a distanza sullo smartphone.

I nuovi SmartWatch V100 e V90 sono in vendita con prezzi al pubblico rispettivamente di 149,99 Euro e 109,99 Euro IVA compresa.