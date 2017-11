Mediacom presenta due nuovi trolley speaker Bluetooth e il compatto MusicBox Par

Mediacom annuncia i nuovi Music Box Twist 120, Music Box Twist 150 e Music Box Party 180w, tre speaker Bluetooth che vanno ad ampliare ulteriormente la propria gamma di proposte dedicate al tempo libero.

Music Box Twist 120 e il fratello maggiore 150 sono due trolley speaker Bluetooth dotati di rotelle e maniglie estensibili, perfetti per portare il divertimento in ogni luogo. Grazie alle batterie ricaricabili di cui sono equipaggiati e alla potenza sonora che sono in grado di offrire, fino a 120 W per il primo modello e 150 W per il secondo, questi trolley speaker, oltre a essere perfetti per portare una ventata di allegria in una festa all'aperto, possono rivelarsi straordinariamente utili anche in occasione di presentazioni e meeting aziendali.

Fiore all'occhiello di queste due nuove proposte, che differiscono per dimensioni, peso e potenza sonora, ma che condividono eccezionali doti di connettività (Bluetooth 3.0, USB, MicroSD e tradizionali ingressi audio), è sicuramente l'esclusiva funzionalità Twist, che permette di operare in coppia. Particolarmente utile quando le aree in cui diffondere il suono sono ampie, questa funzionalità consente di replicare l'audio del Music Box Twist primario su una seconda unità, diffondendo il suono in modo uniforme e senza la necessità di dover alzare troppo il volume.

I nuovi Music Box Twist 120 e 150 offrono poi ulteriori possibilità di divertimento grazie alla funzionalità Karaoke, al microfono wireless fornito di serie e alla presenza di una serie di led in grado di regalare suggestivi effetti cromatici in multicolor. Molto complete sono poi le possibilità di controllo del suono, gestibile anche attraverso il telecomando fornito in dotazione che, oltre alla regolazione del volume, mette a disposizione anche un efficace equalizzatore.

Incredibilmente potente e facilmente trasportabile, grazie alla compattezza e alla comoda tracolla, Music Box Party colpisce fin dal primo sguardo con il suo design aggressivo.

In grado di riprodurre i suoni provenienti da un numero pressoché illimitato di fonti, grazie al Bluetooth, alla tecnologia USB, al lettore MicroSD e ai più tradizionali ingressi audio, questa nuova proposta firmata Mediacom si rivolge a un pubblico giovane o comunque particolarmente dinamico, che non potrà che apprezzarne le molteplici funzionalità e possibilità.

Dotata di un pratico telecomando e di tasti menù semplici e intuitivi, Music Box Party, oltre a essere una soluzione ideale per animare cene e feste in giardino, in spiaggia e altri luoghi, grazie alle sue generose batterie che gli consentono di riprodurre fino a 6 ore di musica a tutto volume, può anche essere utilizzata come amplificatore per la chitarra elettrica e per altri strumenti musicali.

Ulteriori possibilità di divertimento sono poi offerte dalla funzione Karaoke e dalla presenza di una serie di LED, che è possibile far pulsare e cambiare di colore durante la riproduzione della musica.

I nuovi Music Box Twist 120 (M-TRSTW120) e Music Box Twist 150 (M-TRSTW150) sono già disponibili con prezzi al pubblico rispettivamente di 189,99 Euro e 229,99 Euro, mentre Music Box Party (M-PS180) è in vendita al prezzo di 199,99 Euro.