Mediacom presenta la nuova cornice digitale con display 16:10 HD da 15,4 pollici

Mediacom annuncia la disponibilità di una nuova cornice digitale (M-PF154WS) che, grazie alle caratteristiche e funzionalità, è perfetta per una svariata gamma di utilizzi, sia domestici, sia professionali.

A colpire immediatamente fin dal primo sguardo è sicuramente il suo display in formato 16:10 da 15,4" che, grazie all'elevata risoluzione (1280x800) e a un'eccellente luminosità, è in grado di offrire una qualità delle immagini senza compromessi in qualunque situazione.

Grazie al supporto dei codec video più diffusi, oltre alle classiche fotografie in formato JPG, questa nuova photo frame è in grado di riprodurre al meglio anche i video, che possono essere ripetuti in modalità Auto Play o in PlayLoop. Queste funzionalità, insieme all'attacco Vesa per il montaggio a parete e allo spessore di soli 25 mm, rendono la nuova cornice digitale firmata Mediacom ideale anche per l'animazione di locali e punti vendita, per applicazioni dimostrative e per il montaggio su totem.

Dotata di una memoria interna di 4 GB, quindi, più che sufficiente a ospitare numerosissime foto e video, questa digital frame è dotata di un lettore di schede SD e SDHC, che consente di aumentare ulteriormente la quantità di contenuti che si possono riprodurre sul suo display oppure anche su uno schermo esterno di grande formato, grazie alla presenza di una porta mini video HD integrata.

Il pratico telecomando in dotazione, infine, consente di controllare tutte le funzionalità della cornice con la massima semplicità e scegliere, ad esempio, di visualizzare le immagini all'interno di un calendario o un orologio, impostarne l'accensione e lo spegnimento automatico, gestire manualmente la riproduzione di foto e video e tanto altro ancora.

La nuova cornice digitale M-PF154WS è disponibile da fine Maggio con un prezzo al pubblico di 149,99 Euro IVA inclusa.