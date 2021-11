MediaMarkt vittima di ransomware in Germania e Olanda: Mediaworld non sembra colpita

Gli attacchi ransomware continuano a essere l’arma prediletta dai cybercriminali per colpire specialmente grandi aziende e società. Dopo avere visto nel dettaglio l’attacco ai danni della SIAE, ora è il momento di trattare l’offensiva contro il rivenditore europeo MediaMarkt in Germania e nei Paesi Bassi. È interessata anche Mediaworld?

I primi report provengono dal portale olandese RTL Nieuws che avrebbe ottenuto informazioni da dipendenti del gigante della vendita al dettaglio di elettronica di consumo in Europa. Essi avrebbero condiviso alcune informazioni minime alla stampa e un portavoce di MediaMarkt ha poi confermato l’avvenuto attacco ransomware ai danni dell’azienda.

Attualmente i computer nei negozi non possono più essere utilizzati e ai dipendenti è stato chiesto di evitare l’utilizzo di dispositivi elettronici collegati alla rete. Anzi, è stato richiesto di scollegare del tutto i cavi dai registratori di cassa e di non riavviare i sistemi. Inoltre, sarà possibile acquistare solamente prodotti che si trovano fisicamente nel negozio e non è possibile restituire o ritirare merce ordinata online. Le operazioni nei negozi nei Paesi Bassi e in Germania sono dunque ancora attive, ma non a pieno regime.

E in Italia? Attualmente non ci sono notizie nel Belpaese riguardo disguidi analoghi da Mediaworld, sebbene si parli di 3.100 server MediaMarkt colpiti dall’attacco ransomware. Non è nota quindi l’estensione effettiva del problema, tantomeno di che ransomware si tratti e se i malintenzionati del caso abbiano già chiesto un riscatto. In calce alla notizia potrete trovare alcuni screenshot della e-mail condivisa internamente tra dipendenti delle catene MediaMarkt e Saturn.

Intanto si gioisce ancora per la caduta del gruppo ransomware REvil, il quale ha subito il colpo di grazia decisivo grazie all'intervento dell'FBI.