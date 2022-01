Mediaset, dal 17 Gennaio cambia la numerazione di alcuni canali tv: le novità

Contestualmente al lancio del nuovo canale Mediaset, che dovrebbe vedere la luce su digitale terrestre e satellite, il Biscione ha comunicato che dal 17 Gennaio 2022 cambierà la numerazione di un importante canale.

Si tratta di Mediaset Italia 2, che da lunedì prossimo sarà trasmesso sulla posizione 49 lasciata libera di recente da Spike TV. Attualmente infatti Italia 2 viene veicolato al numero 66, che sarà occupato da Radio 105 TV, mentre l’LCN 67 in precedenza occupato da VH1 di Viacom, veicolerà R101 TV, con VH1 che invece si sposterà al 167. Sempre dal fronte Mediaset, segnaliamo che al numero 157 sarà trasmessa la TV di Radio Subasio.

In termini di cambio di composizione dei Mux, segnaliamo che sul Mux 1 di Mediaset arriveranno i canali Iris, La5, Italia 2 ed R101 TV.

Chiaramente, gli utenti per agganciare tutte queste novità saranno tenuti ad effettuare la sintonizzazione degli apparati (decoder e TV), altrimenti già da lunedì prossimo rischiano di restare impossibilitati a vedere i canali interessati dal cambio di frequenze, alcuni dei quali (come Italia 2) sono popolari soprattutto tra i più giovani per la loro programmazione. Ovviamente vi aggiorneremo anche nelle prossime settimane qualora dovessero esserci ulteriori novità da questo fronte e dal DVB-T2, per cui il processo di refarming è ancora in corso.