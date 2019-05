Mediaset acquista il 9,6% di ProSiebenSat.1 Media, il secondo gruppo televisivo europeo

Mediaset fa shopping in Germania. Questa mattina l'amministratore delegato della società di Cologno Monzese ha annunciato di aver acquistato il 9,6% del capitale sociale di Prosiebensat.1 Media, il secondo gruppo radiotelevisivo europeo per famiglie raggiunte, che vanta su una copertura sparsa su tredici stati.

Alla luce di tale acquisto, Mediaset avrà diritto di voto in quanto aggiungendo le azioni proprie diventa di fatto il primo azionista della società.

"L'ingresso amichevole in Prosiebensat.1 E' una scelta di lungo periodo per creare valore in una logica sempre più internazionale e rafforza i nostri rapporti industriali. Mediaset investe con orgoglio nel futuro della tv free europea. E proprio pensando al futuro, l'ingresso anche nell'azionariato di Prosiebensat.1 E' una dimostrazione concreta di stima da parte del gruppo Mediaset per l'attuale management. Il veloce processo di globalizzazione che condiziona lo scenario internazionale vede infatti noi operatori media europei nella necessità di unire le forze per continuare a competere o anche solo resistere in termini di identità culturale europea a eventuali ingressi ostili dei giganti globali" ha affermato Piersilvio Berlusconi.

"E' con questo spirito di collaborazione e visione comune che Mediaset, società leader in Italia e Spagna, ha investito in Prosiebensat.1 un investimento che, ne siamo certi, creerà valore tangibile per entrambi i gruppi". Nel comunicato stampa diffuso, Mediaset sottolinea che l'investimento "non avrà alcun effetto sulle valutazioni che il consiglio di amministrazione di Mediaset, previsto il prossimo 25 luglio, dovrà effettuare in merito alla proposta di distribuzione di dividendi che dovrà essere sottoposta ad un'eventuale nuova assemblea degli azionisti".

La notizia arriva in un periodo difficile per Mediaset, che di recente ha dovuto salutare Eurosport e Mediaset Premium dal digitale terrestre.