Mediaset annuncia Play Infinity: trasmetterà la Champions League per i prossimi tre anni

Grande novità in arrivo ad Aprile in casa Mediaset. La televisione privata di Cologno Monzese ha infatti annunciato oggi il lancio di Mediaset Play Infinity, che prenderà il posto di Mediaset Play. Si tratterà di una nuova piattaforma dove trasmetterà la Champions League fino al 2024.

Mediaset sottolinea che Play Infinity sarà fruibile anche da smart tv con una nuova applicazione che potrà essere scaricata direttamente sui televisori.

Ma non è tutto, perchè in un unico servizio saranno presenti tutti i contenuti gratuiti delle reti Mediaset e la nuova offerta Infinity+, che si potrà attivare a parte per accedere ad un ampio catalogo di titoli.

Nei prossimi mesi comunque sono in arrivo tante altre novità, ma tutti i dettagli saranno diffusi direttamente sul sito web di Play Infinity.

Ricordiamo che Mediaset ha portato a casa il pacchetto per la trasmissione in streaming di 104 partite a stagione, oltre a quello comprensivo dei diritti televisivi che consentiranno alla TV privata della famiglia Berlusconi di trasmettere in chiaro le migliori partite del martedì sera, mentre su Amazon Prime saranno disponibili i migliori match del mercoledì.

Play Infinity però potrebbe diventare anche la casa della Serie A: secondo le ultime indiscrezioni la TV sarebbe interessata al pacchetto due comprensivo di tre gare in co-esclusiva insieme a DAZN.