Mediaset attiva i DVB Subtitling ed il doppio audio HE-AAC: cosa sono e di cosa si tratta

Archiviato il passaggio al digitale terrestre MPEG-4, Mediaset ha fatto un ulteriore passo in avanti verso la modernizzazione della propria offerta televisiva, attivando il nuovo servizio di sottotitolazione DVB Subtitling.

Questo sistema, spiegano gli esperti, garantisce una migliore leggibilità dei sottotitoli, con fruizione più diretta e semplice anche per gli utenti con disabilità. Il gruppo di Cologno Monzese spiega proprio che l’attivazione di questa tecnologia mira proprio a migliorare l’esperienza di visione degli spettatori non udenti o con problemi di udito, ed è totalmente indipendente dal vecchio sistema teletext.

L’attivazione avviene direttamente tramite l’apposito tasto sul telecomando (che solitamente è indicato come “Subs”) oppure tramite il menù delle impostazioni del TV o decoder. Il DVB Subtitling è disponibile su Canale 5, Italia1, Rete4, Iris, Top Crime, Canale27, Cine34, Il 20, La5, Italia2 e Focus.

Arriva però anche il doppio audio su Canale5, Italia1, Rete4, Iris, Top Crime, Canale27, Il 20, La5, Italia2 e Focus: anche in questo caso può essere attivato tramite il telecomando o le impostazioni del televisore. La trasmissione avviene con il codec HE-AAC e permette di ottenere l’audio in italiano ed in lingua originale, con quello principale trasmesso con codifica Dolby Digital Plus. Si tratta senza dubbio di due ottime novità.