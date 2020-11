Mediaset cambia idea sulla Champions League in chiaro: via l'Inter, tocca all'Atalanta

Cambio di programmazione per Mediaset. Il Biscione, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, ha deciso che questa settimana non trasmetterà la partita tra Inter e Borussia Moenchengladbach, ma al suo posto sarà visibile il match tra Atalanta e Midtjylland.

Le motivazioni di questa scelta non sono note, ma probabilmente Mediaset ha deciso di dare spazio anche alla squadra di Gian Piero Gasperini, che sta portando avanti una campagna europea di tutto rispetto in un gruppo non certo facile. La partita contro i danesi sarà infatti decisiva per il prosieguo del cammino in Champions dell'Atalanta, che dopo la vittoria di Anfield contro il Liverpool è ora terza nel girone a 7 punti, al pari dell'Ajax. Il Midtjylland invece è ultimo.

Nella lista delle partite in chiaro di Mediaset, infatti, non figuravano match di Atalanta e Lazio, una scelta che aveva fatto storcere il naso ai tanti tifosi delle due squadre escluse. Le lamentele e proteste arrivate dai supporter evidentemente hanno spinto la TV a cambiare idea.

Ricordiamo che le altre partite delle Italiane, inclusa appunto Borussia - Inter, saranno visibili in esclusiva su Sky, mentre martedì 8 Dicembre Mediaset trasmetterà Barcellona - Juventus, l'ultima partita del gruppo della squadra di Pirlo, sebbene i verdetti sembrino ormai arrivati.