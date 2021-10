Mediaset, cambiano le date per lo switch off dei canali TV al DVB-S2: le novità

Cambia il calendario dello switch off al DVB-S2 di Mediaset. Come leggiamo direttamente sul sito di Tivùsat, infatti, è stata apportata una piccola ma significativa modifica alle precedenti scadenze per il passaggio al nuovo sistema satellitare.

Contrariamente a quanto riportato in precedenza (e ripreso anche da noi), Italia 1 sarà visibile sui dispositivi HD o 4K solo dal 1 Novembre 2021, e non dal 1 Ottobre 2021.

Tivùsat spiega che "queste modifiche sono legate a una decisione degli editori per il miglioramento della qualità generale dei canali, un processo che si svilupperà nei prossimi mesi con il passaggio in HD di altri canali importanti Canale 5 e tutti i canali della Rai".

Discorso invariato invece per Canale 5 HD, che passerà al nuovo standard satellitare solo il 1 Gennaio 2022. La scelta di optare per Canale 5 come ultimo canale da passare al DVB-S2 è da ricercare nel fatto che si tratta tra le tre della rete più vista.

Restano confermate invece le date dello switch off al DVB-T2 MPEG-4 dei canali Mediaset: analogamente a quanto fatto dalla Rai, anche per questo fronte il Biscione ha optato per canali meno visti rispetto ale reti generaliste come Rete 4, Canale 5 ed Italia 1. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al nostro approfondimento.