Mediaset, Canale 5 visibile solo in HD e 4K su Tivùsat: il passaggio dal 29 Dicembre

Novità per la rete ammiraglia di Mediaset. A partire da domani, 29 Dicembre 2021, Canale 5 sarà visibile via satellite esclusivamente in alta definizione attraverso i decoder e le cam Tivùsat HD e 4K.

La scelta è direttamente da imputare all’editore, che ha deciso di accelerare con questo passaggio. Ciò vuol dire che già dalla giornata di domani, 29 Dicembre 2021, coloro che sono provvisti di decoder non in grado di supportare l’alta definizione ed il 4K non saranno in grado di poter accedere alla programmazione di Canale 5.

Ricordiamo che su queste pagine abbiamo pubblicato tempo fa un approfondimento che spiega come capire se il vostro televisore è compatibile con Tivùsat. La piattaforma satellitare è totalmente gratuita ed include un’ampia platea di contenuti e canali anche in alta definizione e 4K. Inoltre, è possibile accedere a Tivùsat anche se si possiede un impianto Sky, dal momento che il satellite a cui si collega è lo stesso.

Qualche settimana fa abbiamo anche pubblicato lalista aggiornata dei canali Tivùsat, la cui lista però è cresciuta ulteriormente negli ultimi mesi.

Sempre dal fronte televisivo, Natale e Capodanno hanno portato alcune novità su digitale terrestre, con diversi cambi di frequenze e di numerazione. Come sempre, consigliamo di aggiornare ed effettuare la ricerca canali.