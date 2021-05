Mediaset, quali sono i canali TV più visti in Italia? Dati Auditel sempre aggiornati

Il mondo della televisione italiana è apprezzato da un buon numero di connazionali, visti gli importanti numeri che anche nel 2021, nell'era dello streaming, vengono puntualmente fatti segnare dalle principali reti nostrane. Ma quali sono i canali TV più visti in Italia? Risulta interessante comprendere come avere dati Auditel sempre aggiornati.

Ebbene, il mondo televisivo è particolarmente competitivo e dinamico: un giorno la "battaglia dello share" potrebbe essere vinta da una rete, mentre il giorno successivo il risultato potrebbe essere ribaltato. Insomma, può succedere di tutto.

In questo contesto, per comprendere su base quotidiana l'andamento del settore, può tornare utile una comoda pagina del sito Web ufficiale di Mediaset, che la nota azienda mette a disposizione di tutti per analizzare i dati Auditel. Il "tool" indicato in precedenza viene aggiornato spesso dalla società. Ad esempio, oggi 6 maggio 2021 sul portale sono disponibili i dati di ieri 5 maggio 2021.

Le reti prese in considerazione sono quelle Mediaset, ovvero Rete 4, Canale 5 e Italia 1, a cui si affiancano i canali Rai, quindi Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Infine, c'è LA7. In parole povere, da questa pagina è possibile dare un'occhiata allo share dei principali canali TV italiani.

In questo modo, analizzando percentuali e orari, l'utente può farsi un'idea basata su dati sempre aggiornati.