Mediaset completa l'asset radiofonico: acquistata Radio Monte Carlo

Dopo aver acquistato più di un anno fa Radio 105 e Virgin Radio, RadioMediaset continua a rafforzare la propria presenza nel settore radiofonico. Nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità che la società controllata da Mediaset ha rilevato il 100% delle azioni di Radio Monte Carlo Italia.

Come sottolineato dall'amministratore delegato di Mediaset in una breve intervista, attraverso questa operazione (i cui accordi finanziari ancora non sono stati rivelati) il gruppo di Cologno Monzese chiude il cerchio ed offre ai propri ascoltatori un'offerta a 360°: si parte da R101 che propone le hit del momento, passando per l'intrattenimento di Radio 105 ed il rock più puro di Virgin Radio.

Berlusconi ha anche voluto sottolineare che l'acquisizione del gruppo RMC Italia Spa è stata già approvata dall'Antitrust e non andrà a modificare in alcun modo il perimetro economico del gruppo. Il CEO si è anche soffermato sul lavoro effettuato negli ultimi anni: Mediaset ha avuto il merito di aver ereditato gruppi in perdita, portandoli a creare un margine.

"Proseguono gli investimenti di Mediaset nella nuova avventura radiofonica: partendo da zero, in poco più di tre anni abbiamo costituito il primo gruppo nazionale, RadioMediaset. Grazie a un accurato lavoro editoriale e commerciale siamo riusciti a trasformare radio che facevano veramente fatica economicamente in un polo efficiente che crea margine e assicura redditività. E oggi siamo orgogliosi dell’arrivo di Radio MonteCarlo, non solo un brand iconico del panorama radiofonico, ma anche l’unica emittente di carattere internazionale, diffusa in lingua italiana anche nel Principato di Monaco. Un caloroso ringraziamento e i più sinceri complimenti al fondatore di Radio MonteCarlo Alberto Hazan, il principale imprenditore radiofonico del nostro paese che continua a collaborare con noi all’ulteriore sviluppo della storica emittente" si legge nella dichiarazione rilasciata a margine dell'ufficialità.