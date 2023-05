Mediaset conferma l'interesse per la Serie A: 'faremo un'offerta'

In vista dell’assegnazione dei diritti tv della Serie A, arrivano delle importanti dichiarazioni dal CFO di Mediaset, Marco Giordani, il quale parlando con gli analisti ha spiegato che le intenzioni del gruppo di Cologno Monzese sono di partecipare all'asta per il campionato.

Tuttavia, Marco Giordani ha spiegato che Mediaset farà un’offerta “ma con un approccio razionale”, dal momento che non ha l’assoluta necessità di avere il calcio nella sua programmazione a qualsiasi condizione.

“Sappiamo che i diritti del calcio sono abbastanza carichi e quindi chiaramente faremo offerte in un modo razionale” ha affermato GIordani che ha ricordato come Mediaset abbia già partecipato ai diritti televisivi per la Champions League, dove hanno avuto la meglio Sky ed Amazon con Prime Video. “Non abbiamo bisogno del calcio a qualsiasi condizione Possiamo portare avanti il nostro business anche senza il calcio e manteniamo questo approccio sia in Italia sia in Spagna” ha concluso. Non è chiaro per quale pacchetto Mediaset potrebbe presentare un’offerta: probabile che il Biscione voglia prendere parte alla gara d’assegnazione qualora la Lega dovesse propendere per la trasmissione di un match in chiaro, magari su Canale 5 o Italia 1.

Ricordiamo che stasera Mediaset trasmetterà la finale di Coppa Italia tra Fiorentina ed Inter.