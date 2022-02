Mediaset, cosa fare per non perdere i canali? A breve una data da segnare

Si tratta sicuramente di un periodo di novità per il mondo televisivo e per il digitale terrestre. Non ci sono tuttavia solamente innesti di nuovi canali Mediaset, visto che i cambiamenti porteranno anche dei possibili "rischi" relativi alla visione.

Infatti, vi ricordiamo che dall'8 marzo 2022 i canali televisivi Mediaset verranno trasmessi nella codifica MPEG-4. C'è da dire che inizialmente ci sarà una fase di transizione, in quanto le trasmissioni avverranno in simulcast anche in MPEG-2, ma è chiaro il fatto che il gruppo del Biscione stia iniziando ad abituare i suoi spettatori a ciò che avverrà in futuro, ovvero allo switch off definitivo.

In questo contesto, si stanno effettuando vari step progressivi e quello di marzo 2022 rappresenta sicuramente un cambiamento importante. Per intenderci, Mediaset sta rendendo nota la novità mediante questo messaggio: "un'esperienza di visione mai provata prima con la nuova TV digitale terrestre. Goditi i tutti canali Mediaset in alta qualità. Scopri un catalogo on demand gratuito sempre più ampio e fai ripartire dall'inizio i programmi per rivederli quando vuoi. Tutto gratis e a portata di telecomando. Se non vedi già Canale 5, Retequattro e Italia 1 in HD ai canali 505, 504 e 506, scegli un televisore o un decoder con bollino lativù. Il futuro della televisione inizia a marzo. Benvenuti nel domani".

In questo contesto, capite bene che non sono in pochi coloro che si chiedono cosa devono fare per adeguarsi e non rischiare di perdere la possibilità di vedere i canali Mediaset in futuro. Per questo motivo, oltre alle indicazioni fornite nel messaggio ufficiale del gruppo del Biscione, potrebbe interessarvi consultare la nostra guida relativa alla verifica della compatibilità del TV con la codifica MPEG-4, in modo da comprendere se dovete acquistare un nuovo televisore/decoder o se quello in vostro possesso è già predisposto per i futuri cambiamenti.