Mediaset, cresce la squadra dei commentatori di calcio: arriva Riccardo Trevisani

Cresce e si arricchisce ulteriormente la squadra di commentatori calcistici di Mediaset. Dopo l'addio a Sky, infatti, è stato annunciato che Riccardo Trevisani entrerà nel team del Biscione che dalla prossima stagione tornerà a puntare sul calcio con la trasmissione di 104 gare di Champions League in streaming, oltre che della Coppa Italia.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Digital-News, secondo cui Trevisani si unirà a Massimo Callegari ed ai colleghi della redazione di SportMediaset per il commento delle competizioni calcistiche.

Non è chiaro su cosa si concentrerà Trevisani, che è una delle voci più amate del panorama calcistico italiano ed insieme a Lele Adani che commenterà Fifa 22, ma Mediaset ha anche annunciato la prima programmazione.

Il 17 e 18 Agosto ed il 24 e 25 Agosto infatti manderà in onda un antipasto della Champions League con i preliminari di andata e ritorno inonda su Italia 1 e Mediaset Infinity, mentre il 14 Settembre prenderà il via la fase a gironi. Il martedì su Canale 5 in chiaro andrà in onda la migliore partita tra quelle con protagoniste le squadre italiane, mentre le altre saranno visibili in esclusiva su Mediaset Infinity. Da Settembre però andranno in onda anche le gare della nazionale italiana Campione d'Europa, che si dovrà qualificare ai mondiali in Qatar nel 2022.