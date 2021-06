Mediaset, domani prende il via lo switch off al DVB-S2: il calendario completo

Non c'è solo lo switch off al DVB-T2 alle porte, sebbene manchi comunque qualche mese. Domani entra infatti nel vivo il passaggio al DVB-S2 per le reti generaliste Mediaset.

Dalla mezzanotte si parte con Rete 4, che dal 1 Luglio sarà visibile solo in HD e si spegnerà in SD: ciò vuol dire che se non siete dotati di un decoder o TV in grado di agganciare il canale satellitare in alta definizione, sono le ultime ore per poter seguire la programmazione della rete generalista.

Il secondo step è in programma il prossimo 1 Ottobre, quando sarà la volta di Italia 1, mentre l'ultima delle reti generaliste a passare al DVB-S2 sarà Canale 5, il 1 Gennaio 2022, una scelta probabilmente dettata dal fatto che si tratta del canale più popolare e quindi i tempi per spegnerlo definitivamente probabilmente ancora non sono maturi, sebbene praticamente tutti coloro che si affidano al satellitare siano ormai dotati di TV e decoder in grado di supportare a pieno questo nuovo standard.

Dello switch off al DVB-S2 e T2 abbiamo ampiamente parlato su queste pagine in un nostro approfondimento in cui abbiamo spiegato le differenze tra i due standard e quali saranno le varie tappe che ci porteranno al passaggio definitivo.