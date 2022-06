Mediaset, entro Natale 2022 tutti i canali su digitale terrestre trasmessi solo in HD

Ancora novità dal fronte Mediaset. A pochi giorni dall’annuncio che dal 17 Luglio 2022 tutti i canali Mediaset su Tivùsat saranno in HD, arriva la notizia che entro Natale 2022 la stessa sorte toccherà anche alle controparti su digitale terrestre.

A pubblicare la notizia in anteprima ci ha pensato il sempre puntuale ed affidabile Ercolino del forum Digital-Forum, in un messaggio pubblicato qualche giorno fa in cui fa il punto sulle novità in arrivo sul Mux di Mediaset su digitale terrestre.

Nella giornata di domani, 29 Giugno 2022, verrà spento il Mux Mediaset 4 ed i canali (TGCOM, Rete 4, Canale 5 ed Italia 1 in SD) saranno spostati nel Mux Mediaset 1 che a sua volta perderà i canali di Sky. Iris e La5 (sempre in SD MPEG-2), invece migreranno verso il Mux DFree.

Nel Mux Medaiset 2, spiega ancora Ercolino, verranno spenti Boing e Cartoonito in SD MPEG-4, mentre al loro posto arriverà Mediaset extra sD MPEG-4 e TwentySeven dal Mux DFree.

L’annuncio più importante però è quello relativo alla novità in arrivo entro Natale 2022, quando tutti i canali SD MPEG-2 del Biscione verranno spenti e saranno visibili solo in alta definizione.

Le novità dal fronte del digitale terrestre sono tante: qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato cosa cambia su digitale terrestre dal 1 luglio 2022.