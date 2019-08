Mediaset, firmato un accordo con Prime Video per la serie 'Made in Italy'

Importante annuncio dal fronte della televisione italiana. Mediaset infatti ha annunciato di aver firmato un accordo con Amazon avente ad oggetto la piattaforma di streaming Prime Video, che è inclusa negli abbonamenti Prime. Oggetto della partnership è la serie "Made In Italy".

Nella nota, il gruppo di Cologno Monzese annuncia che si tratta di un accordo commerciale di grande rilievo. Nello specifico, "per la prima volta Mediaset valorizza un proprio contenuto inedito favorendone la trasmissione online in anteprima su un servizio di video streaming di terzi", mentre Amazon dal fronte Prime Video "investe sui diritti di prima visione per un contenuto seriale italiano di alta qualità".

La serie, che andrà in onda in anteprima ed esclusiva online su Prime Video, "racconta l’incredibile esplosione nella Milano degli Anni Settanta della moda italiana, grazie al talento di una generazione di straordinari stilisti", e presenterà un cast d'eccezione. Solo dopo la trasmissione su Prime Video, le puntate andranno in onda in prima assoluta in autunno su Canale 5.

Mediaset sottolinea che l'intesa è "rilevante con un partner di prima grandezza come Prime Video, servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia".

L'annuncio arriva a qualche settimana dalla sfida lanciata da Pier Silvio Berlusconi a Netflix.