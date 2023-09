Mediaset Infinity arriva su PlayStation, con la Champions League!

Mediaset ha comunicato che il proprio servizio di streaming Mediaset Infinity è ora disponibile anche su PlayStation 4 e PlayStation 5, da cui è possibile scaricarlo direttamente tramite il PlayStation Store.

Una volta completata l’installazione, gli utenti non dovranno fare altro che inserire le credenziali del proprio account Mediaset Infinity o registrare un nuovo profilo per accedere all’intera offerta del servizio, direttamente sulla console.

Effettuando il download sarà possibile accedere al servizio che permette di accedere in maniera completamente gratuita all’intera programmazione di Mediaset anche in formato on demand ed in alta qualità, oltre che alle dirette dei vari canali.

Inoltre, è disponibile anche un’offerta dedicata allo sport: oltre agli highlights gratuiti della Serie A, è possibile accedere anche alla visione della Coppa Italia ed alla prossima stagione di Champions League 2023/24. Per accedere alla visione delle partite della Coppa dei Campioni (ad eccezione di quelle in chiaro), è necessario sottoscrivere l’abbonamento Infinity+: in questo modo si potranno visualizzare le altre partite del martedì e 7 delle 8 partite del mercoledì della fase a gironi. Si parte con la prima giornata martedì 19 Settembre e mercoledì 20 Settembre 2023.

Ad inizio anno Mediaset ha lanciato gli account Gold per Infinity+ che portano con loro diversi vantaggi importanti.