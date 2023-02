Mediaset Infinity+, debuttano gli account Gold: contenuti e vantaggi

Dalla giornata di ieri, 7 Febbraio 2023, è disponibile il nuovo account Gold a Mediaset Infinity+, che rappresenta una novità importante per coloro che lo sceglieranno, con tanti vantaggi.

Con l’account Gold, incluso all’interno della sottoscrizione al Channel Infinity+, gli utenti potranno godere di tutti i contenuti non a pagamento con almeno il 50% di minuti di pubblicità in meno, un dato che viene calcolato rispetto al numero complessivo di spot erogati ed a fronte di una fruizione continuativa dello stesso contenuto per 15 minuti. Nelle FAQ, il Biscione spiega che “la tua visione ‘’GOLD’’ sarà garantita diminuendo il numero di interruzioni pubblicitarie e/o la durata delle stesse in base al dispositivo utilizzato, alla tipologia di contenuto ed alla fascia oraria di visione. Il tutto senza costi aggiuntivi rispetto al tuo pacchetto attuale”.

L’account Gold sarà disponibile per i clienti Infinity+, sia già esistenti che per le nuove sottoscrizioni, in maniera totalmente gratuito.

Per tutte le informazioni sul rinnovo dell’account gold ad Infinity+, sul rinnovo automatico e sui costi eventuali da sostenere, vi rimandiamo direttamente alla pagina contenente le FAQ disponibile sul sito web di Mediaset.

Si tratta senza dubbio di un’aggiunta molto interessante al pacchetto di vantaggi previsto dalla piattaforma. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere tramite i commenti.