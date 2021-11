Mediaset Infinity partecipa al Black Friday: omaggi per 30 giorni dal 19 Novembre

Poco dopo aver parlato delle offerte del Black Friday di iRobot, torniamo a discutere dell'imminente venerdì nero dello shopping con l'interessante proposta di Mediaset Infinity.

La piattaforma di streaming del Biscione, nello specifico, ha annunciato che dal 19 al 29 Novembre gli utenti avranno la possibilità di provare gratis i canali tematici presenti nella piattaforma, vale a dire Starzplay, Midnight Factory, Juventus TV, Moonbug Kids, History Play, Crime+Investigation Play e Blaze Play.

Il periodo gratuito durerà 30 giorni, dopo di che si rinnoverà gratuitamente a meno che l'utente non lo disattivi manualmente attraverso le impostazioni del profilo. Mediaset Infinity dà comunque la possibilità di disattivarlo manualmente ed in qualsiasi momento.

"Sarà un'offerta imperdibile per accedere ai tantissimi contenuti presenti e soddisfare i gusti di tutti gli appassionati di generi specifici, dalle serie tv al crime, dal cinema allo sport fino ai contenuti per i più piccoli" sottolinea Mediaset.

Si tratta senza dubbio di un'ottima occasione per provare i contenuti extra proposti dai Channel di Infinity. Ricordiamo che la TV commerciale ha lanciato Mediaset Play Infinity lo scorso maggio al prezzo di 7,99 Euro. Si tratta di un abbonamento che si aggiunge alla possibilità di vedere i canali in chiaro a costo zero e che dà accesso anche alla Champions League.