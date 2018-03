Mediaset lancia Venti: si parte con la diretta in chiaro di Juventus - Real Madrid

Dopo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore, che da molti erano state rapidamente bollate come false, arriva l'ufficialità. Mediaset , secondo quanto hanno appreso i nostri colleghi di Digital News, lancerà il nuovo canale, che sarà appunto collocato alla posizione 20 del digitale terrestre al posto di

Il lancio avverrà il prossimo 3 Aprile 2018, con la diretta in chiaro di una delle partite più importanti ed attese della stagione, che negli ultimi anni è diventata un superclassico: Juventus contro Real Madrid valevole per i quarti di finale della massima competizione calcistica a livello europeo, la Champions League.

Le prime indiscrezioni si erano già sparse negli scorsi giorni, quando alcuni utenti avevano notato l'inserimento nella guida programmi elettronica di un segnaposto, per qualche minuto, in cui si parlava semplicemente di "Juventus - Real Madrid". Il rumor si era immediatamente sparso sul web, ma solo a mezzanotte è arrivata l'ufficialità.

Mediaset infatti ha inserito il cartello, che vi riportiamo in calce, in cui ufficializza che Martedì 3 Aprile, a partire dalle 19:30 partirà la copertura ("solo qui in esclusiva free") del supermatch tra due delle squadre più importanti del mondo.

Nonostante ciò, però, le domande ancora senza risposta sono tante. Resta da capire se il canale sarà in alta definizione, se ci sarà uno studio dedicato alla partita, e soprattutto se potrà essere visto dal sito internet SportMediaset o meno.

La novità, però, è di quelle importanti e siamo sicuri che i numerosi appassionati apprezzeranno.