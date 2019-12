Mediaset lancia un canale gratuito dedicato al cinema e cambia un'altra numerazione

Dopo il recente cambio di numerazione di alcuni canali, sono in arrivo altri interessanti cambiamenti in casa Mediaset. Infatti, presto arriverà un canale gratuito dedicato al cinema, che porterà con sé anche un altro cambio di numerazione.

In particolare, stando a quanto riportato da Davide Maggio, il canale dedicato ai film si chiamerà Cine34 e sarà disponibile appunto al numero 34 del digitale terrestre. Le trasmissioni prenderanno il via a partire dal 20 gennaio 2020 e quindi dovrete ancora aspettare un po' per potervi accedere. Oltre a questo, sembra proprio che l'arrivo di Cine34 farà spostare Mediaset Extra al numero 55.

In ogni caso, la programmazione del nuovo canale porrà il suo focus sul cinema italiano. Ci saranno sia film recenti che contenuti che hanno fatto la storia del grande schermo. Interessante anche il fatto che il palinsesto sarà organizzato in base ai giorni della settimana. Lunedì ci saranno i film dei "maestri del cinema", il martedì toccherà alle icone della commedia sexy italiana, il mercoledì sarà dedicato ai polizieschi, il giovedì sarà il giorno delle commedie, il venerdì si potranno vedere i thriller, il sabato arriveranno i western e la domenica ci saranno le pellicole "supercult".

Insomma, tutto fa pensare a un progetto simile a Iris.