Mediaset lancia oggi Venti: si parte con Juventus - Real Madrid!

Come ampiamente preannunciato negli scorsi giorni,lancia oggi, 3 Aprile, il, il nuovo canale televisivo disponibile già da qualche giorno all'omonima posizione ed anche in alta definizione per gli utenti

Il lancio avverrà in grande stile: si parte, dalle 19:30 con il prepartita del supermatch dei Quarti di Finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, con le ultime dal campo, collegamenti, interviste ed altro direttamente dall'Allianz Stadium.

La diretta culminerà alle 20:45, con la diretta in chiaro (al numero 5020 per i possessori di decoder Sky con Digital Key) dell'incontro tra la squadra di Massimiliano Allegri ed i campioni in carica guidati da Zinedine Zidane e che vantano tra le proprie fila il fenomeno portoghese Cristiano Ronaldo. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Roberto Cravero.

Di seguito, vi riproponiamo il palinsesto del canale per i giorni successivi:

Lunedì - Venerdì alle 13:55: Suits;

Lunedì - Venerdì alle 15:40: The Mentalist;

Lunedì - Venerdì alle 17:30: Person of Interest;

Lunedì - Venerdì alle 19:20: Chicago Fire;

Lunedì - Venerdì in seconda serata: The Girlfriend Experience;

Sabato alle 13:55: Rush Hour;

A livello di film, invece, figurano (almeno al momento) Blood Father, Godzilla, Edge of Tomorrow e Bastardi Senza Gloria.

Su Mediaset Venti saranno trasmesse ovviamente anche altre serie tv e film.