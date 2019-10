Mediaset mette gli occhi sulla Serie A, c'entra il canale della Lega?

Quest'oggi il quotidiano economico Milano Finanza torna sulla questione dei diritti televisivi della Serie A. Secondo quanto riportato dal giornale, la Lega Serie A e Mediapro sarebbero quanto mai vicine a trovare un accordo per la trasmissione, a partire dalla stagione 2021/22, delle partite del campionato italiano tramite un canale dedicato.

Le parti avrebbero raggiunto un'intesa su una base da 1,28 miliardi di Euro all'anno per tre anni, un ammontare succoso per la Lega, ma che potrebbe rappresentare una rivoluzione completa per gli utenti, l'ennesima dopo l'arrivo di DAZN lo scorso anno.

La partita a quanto pare si starebbe giocando su due fronti: da una parte ci sarebbero le concessionarie pubblicitarie che starebbero valutando la fattibilità dall'affare e la portata economica del progetto. Milano Finanza sottolinea che un canale ad hoc potrebbe garantire introiti per 150-200 milioni di Euro all'anno solo dal comparto pubblicitario.

Proprio in quest'ottica sarebbe da registrare anche l'interesse di Publitalia 80, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset, con cui ci sarebbero stati dei contatti informali. Il colosso pubblicitario di Cologno Monzese potrebbe entrare in gioco nel momento in cui il progetto sarà ufficiale, anche grazie alla capacità di gestione accumulate negli anni. A Mediaset potrebbe aggiungersi anche RCS Mediagroup di Urbano Cairo, sebbene il patron del Torino abbia sempre dato parere contrario alla nascita del canale.

Difficile ipotizzare un ingresso di Sky o Discovery. La partita insomma è quanto mai aperta e dalla stagione 21/22 il calcio potrebbe cambiare casa, nuovamente.