Mediaset perde ancora pezzi: Eurosport via dal 28 Febbraio

Ancora addii su Mediaset Premium. La televisione della famiglia Berlusconi, tramite un comunicato inviato anche agli utenti ha annunciato che dal prossimo 28 Febbraio due canali non saranno più visibili sulla piattaforma satellitare del Biscione.

Si tratta di Eurosport 1, Eurosport 2 ed ID - Investigation Discovery, che dal prossimo 28 Febbraio non saranno più visibili su Mediaset Premium.

Come di consueto, Mediaset dà agli utenti la possibilità di recedere gratuitamente dal contratto, come previsto dal Codice della Fornitura del Servizio.

Sarà possibile richiedere il recesso telefonando il numero 02 37 045 045, compilando il form dedicato all'interno dell'Area Clienti del sito mediasetpremium.it, o inviando una raccomandata A.R. all'indirizzo Mediaset Premium S.p.A. Casella Postale 101, 20900 Monza (MB).

Per la rete della famiglia Berlusconi si tratta di un duro colpo, dal momento che le reti Eurosport erano molto seguite dagli appassionati di sport invernali e basket. Coloro che intendono continuare a guardare le proposte di Eurosport, saranno costretti a sottoscrivere l'abbonamento ad Eurosport Player, il servizio on demand del canale che consente di accedere ai contenuti in mobilità ed anche dopo la diretta. Eurosport propone spesso anche sconti sugli abbonamenti annuali: fino a qualche settimana fa era disponibile a prezzo ridotto rispetto a quello originale.