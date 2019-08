Mediaset, Pier Silvio Berlusconi lancia la sfida a Netflix e YouTube

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è stato intervistato oggi da La Stampa, ad un mese dalla nascita di Media for Europa. Il figlio dell'ex Premier ha delineato la strategia che intende mettere in campo la società da lui diretta, che punta sull'Europa ma vuole sfidare i colossi del web.

Secondo Berlusconi, qualora i broadcaster televisivi dovessero decidere di mettersi insieme unendo le forze, potrebbero tenere testa ai big come Netflix, Google e YouTube. Uno scenario del genere però allo stato attuale non è attuabile in Italia, che secondo il CEO "è un paese che dà poche sicurezze, soprattutto in un settore critico come il nostro", da cui deriva la scelta dell'Olanda per la sede di MFE che, però, "è dovuta solo a questioni di governance. I lavori e fiscalità rimarranno nei paesi d'origine".

Sull'unione delle forze, Pier Silvio Berlusconi ha osservato che "solo unire Mediaset con Mediaset Spagna darà risparmi agli azionisti per 100-110 milioni l'anno, aggregando anche tv francesi o tedesche la cifra salirebbe enormemente. Le risorse sarebbero fondamentali per crescere, creare sviluppo per le tv commerciali e garantire il nostro futuro".

Sul fronte degli investimenti, però, l'amministratore delegato della tv commerciale ha osservato che sarà difficile tenere il passo di Netflix, Google, YouTube e simili, soprattutto perchè ogni broadcaster ha una propria piattaforma per il digitale. Qualora le forze dovessero unirsi, la situazione potrebbe diventare differente.

Berlusconi però non ci sta a bollare i nuovi colossi on demand come nemici, in quanto "non raccolgono pubblicità e quindi possiamo collaborare, creando un broadcaster produce un programma in un Paese, poi lo vende a Netflix perché lo porti nel resto del mondo. E' successo in Spagna con la Casa di Carta, stiamo parlando".