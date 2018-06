Mediaset, Piersilvio Berlusconi sui canali free: "Potrebbero tornare su Sky"

A seguito della presentazione della programmazione completa per i Mondiali di Russia 2018, l'amministratore delegato del Biscione, Piersilvio Berlusconi, si è concesso ai microfoni in sala stampa a cui ha fornito delle interessanti indicazioni sul futuro della società da lui diretta.

In particolare, la parte più interessante è quella che riguarda i canali free di Mediaset su Sky, che sono stati rimossi da qualche anno e che evidentemente potrebbero tornare, anche alla luce del recente accordo firmato tra le due compagnie e che ha portato, tra le altre cose, all'approdo dei canali dedicati alle serie tv su Mediaset.

Berlusconi ha definito il tutto "un'ottima possibilità", senza però sbottonarsi più di tanto, ma ha chiarito che l'accordo commerciale firmato Venerdì Santo ha "disteso i rapporti. Abbiamo alcune visioni che coincidono sulla tv in chiaro e sulla pay tv".

Non sono mancati anche dichiarazioni su altri aspetti. In particolare, Berlusconi si è anche soffermato sulla RAI, con cui "non c'è nessun gap da colmare" a a livello di ascolti. "Canale 5 guadagna ed è l'unica rete generalista a guadagnare. Mediaset segna, a memoria, +1,4 per cento sul target commerciale dei 15-64 anni, mentre la RAI è a -1,9 per cento sullo stesso segmento. Siamo super soddisfatti della stagione che abbiamo fatti", ha affermato, definendo "i Mondiali un colpo agli ascolti importantissimo".

Interessante anche l'aspetto che riguarda i diritti tv della Serie A ed in generale sul calcio, su cui "Mediaset tiene un approccio opportunistico sui diritti della Serie A. A poche ore dalla prevista uscita dei bandi, non posso e non devo dire nulla per correttezza. Vedremo come va. Conoscete la nostra posizione, la pay non è core business, ma ci piacerebbe proporre un'offerta per i nostri abbonati". Berlusconi ha anche nuovamente rivendicato il ruolo che ha sempre avuto la sua compagnia a livello di diritti tv calcistici: "come tv generalista abbiamo sempre avuto diritti sportivi, coglieremo l'ogni opportunità per averli", mentre su Mediapro si è detto "disposto a collaborare. Se dobbiamo agire nel senso degli interessi di Mediaset e dei nostri abbonati si, siamo disponibili ad una collaborazione, ma ad oggi la situazione è bloccata nelle condizioni ben note".