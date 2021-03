Mediaset Play cambia nome e si trasforma: arrivano 104 match di Champions League

Mediaset continua a correre ed a puntare sullo streaming. La TV commerciale ha infatti annunciato che a breve trasformerà Mediaset Play in Mediaset Play Infinity. Questa modifica però non sarà solo a livello di nome, in quanto porterà ad alcune modifiche anche al catalogo stesso della piattaforma.

Secondo quanto riportato da DavideMaggio, infatti, Mediaset Play Infinity sarà un hub unico in cui gli utenti potranno trovare non solo i contenuti gratuiti presenti attualmente su Mediaset Play ma anche quelli pay di Infinity.

A questi si aggiungerà una selezione di programmi originali a pagamento, tra cui figureranno anche le partite di Champions League 2021-24 per cui il Biscione ha rilevato parte dei diritti TV, mentre per quanto concerne le partite in chiaro non si registrerà alcun cambiamento rispetto a quanto avviene attualmente.

Tornando al catalogo, la sezione di Infinity cambierà nome in "Infinity+", ma le novità non saranno solo queste e se ne aggiungeranno altre.

Ricordiamo che Mediaset offrirà per ogni stagione di Champions League la visione di 104 partite in streaming pay, a cui si aggiungono quelle in chiaro (il migliore match per turno, finale compresa). Ciò che resta da capire è che tipo di canone sarà richiesto, ma il listino prezzi ancora non è stato reso noto.