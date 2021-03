Mediaset Play Infinity disponibile da Aprile: dettagli, offerte e prezzi

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, Mediaset Play cambierà nome in Mediaset Play Infinity, la nuova piattaforma di streaming del Biscione che sostituirà Mediaset Play. Sono emerse le prime indiscrezioni sui contenuti, ma anche una promozione che Mediaset sta proponendo ad alcuni clienti.

Secondo quanto emerso, il servizio sarà disponibile da Aprile 2021, e permetterà di seguire in streaming tutte le emittenti gratuite di Mediaset (inclusi i canali in chiaro come Canale 5, Rete 4 ed Italia 1) e la programmazione on demand.

Come noto, al suo interno sarà anche disponibile il servizio Infinity+, che prenderà il posto di Infinity e proporrà, tra le altre cose, 104 partite di Champions League per cui Mediaset ha acquistato i diritti per la trasmissione in streaming.

Come osservato dai colleghi di Mondo Mobile Web, però, Mediaset sta proponendo ad alcuni ex clienti via mail un'interessante promozione. Nella mail ricevuta infatti si legge che "nelle prossime settimane nascerà la nuova piattaforma Mediaset Play Infinity piena di contenuti imperdibili. Torna con noi e goditi tutto il meglio del cinema con una promozione speciale: 2 mesi a soli 1,99 euro al mese con il codice: ******. Affrettati, hai tempo fino a domenica!".

Contestualmente al lancio della promozione, Mediaset ha anche pubblicato una pagina di FAQ in cui sono disponibili tutte le informazioni sui dispositivi compatibili ed i prezzi. Il Biscione sottolinea che "il prezzo del servizio resterà invariato e se hai una promozione in corso, continuerai ad usufruirne fino alla scadenza".