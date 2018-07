Mediaset porta su Sky On Demand i titoli Premium Cinema

L'accordo commerciale del Venerdì Santo tra Mediaset e Sky continua a dare i propri frutti. Dopo l'arrivo dei cinque canali Premium Cinema nel pacchetto Sky Cinema, che si aggiunge all'aggiunta dei quattro canali dedicati alle serie tv, è tempo di integrazione anche per Sky On Demand.

Da qualche giorno, infatti, i possessori di SkyQ e MySky, che nell'abbonamento hanno un pacchetto Sky Cinema e Sky HD, possono accedere in Sky On Demand ai titoli di Premium Cinema, in alta definizione, direttamente dalla sezione "Premium Cinema" aggiunta all'interno della macrosezione Cinema.

L'offerta iniziale è composta da una ventina di film, tra cui Step Up, Troy, The Water Diviner, We Were Young, Cado Dalle Nubi, Act of Valor, American Sniper, Somewhere, Vicky Cristina Barcelona ed altri.

La sezione verrà arricchita mensilmente: ad Agosto saranno aggiunti altri titoli come Mad Max: Fury Road, The Pills - Sempre meglio Che Lavorare, Midnight Special - Fuga Nella Notte, Olè e Tutto Molto Bello.

Un'integrazione senza dubbio molto interessante, che abbraccia molti generi e soprattutto porta nel catalogo titoli portati da distributori che non rientravano negli accordi firmati da Sky. Ricordiamo, a tal proposito, che i canali del pacchetto Premium Cinema sono visibili solo agli abbonati Cinema e Sky HD.