Mediaset Premium elimina i canali +24 ed HD e cambia la numerazione

Mediaset, attraverso una comunicazione pubblicata sull'area clienti, ha annunciato che a partire da oggi 1 Giugno 2018 verranno effettuate delle modifiche sulle frequenze dei canali e sarà modificato l'ordine dei canali Premium.

Il Biscione sottolinea anche che, per ottimizzare il servizio offerto, alcuni canali, tra cui i +24, non saranno più visibili, mentre alcuni canali HD sono da oggi disponibili solo in definizione standard. Di seguito vi proponiamo la nuova griglia diffusa da Mediaset, che invita gli abbonati a risintonizzare la televisione o il decoder per visualizzarli correttamente, dal momento che molti hanno modificato la frequenza.

Per quanto riguarda i canali Sky, invece, Sky Uno diventa Sky Uno Vetrina, e verranno trasmesse anche serie tv famose come Gomorra e The Young Pope, oltre a Operazione Caravaggio e Sette Meraviglie, che vanno ad aggiungersi ai reality show X-Factor e MasterChef Italia.

I canali Sky saranno disponibili alle seguenti posizioni:

Sky Sport 1 ordinamento canale nazionale 370, Premium 100

Sky Sport 1 HD ordinamento canale nazionale 380, Premium 110

Il canale Sky Uno diventa Sky Uno Vetrina e potrà visualizzarlo su ordinamento canale nazionale 311, Premium 11.

"Ti ricordiamo che i canali SKY sono temporanei e visibili fino al primo luglio a tutti i clienti Premium con tessera attiva e senza corrispettivo aggiuntivo. Alcuni contenuti potranno essere attivabili a richiesta sempre senza alcun corrispettivo" si legge nel comunicato.