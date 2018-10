Mediaset Premium: vendita a Sky il 1 Novembre? L'indiscrezione riportata dal Sole 24 Ore

L'accordo di Venerdì Santo tra Mediaset e Skyè vicino ad un nuovo capitolo. Secondo quanto riferito da Il Sole 24 Ore di oggi, il Biscione avrebbe deciso di esercitare l'opzione di vendita della piattaforma Premium a Sky il prossimo 1 Novembre.

L'improvvisa accelerata sarebbe dettata da varie ragioni: in primis perchè si tratterebbe di un'operazione tutt'altro che rapida, ma anche perchè l'esito non è in alcun modo scontato.

Il quotidiano di Confindustria però sottolinea come la finestra per esercitare l'operazione sarebbe compresa tra il 1 ed il 30 Novembre, ma fonti vicine al giornale riferiscono che Piersilvio Berlusconi e soci avrebbero deciso di provvedere subito.

L'operazione denominata R2 però non prevede la vendita di Premium a Sky, ma solo dell'infrastruttura su cui si poggia, comprensiva di 130 contratti di lavoro subordinato, il contratto con Nagravision che fornisce a Premium i software per il criptaggio del segnale televisivo, le smart card, le cam ed i decoder. Si parla della divisione operativa che comprende anche la gestione della fatturazione, il customer care, marketing, parte tecnologica ed altro.

Per Sky ovviamente si tratterebbe di un colpo di non poco conto, in quanto andrebbe a depotenziare quello che ad oggi è il principale (ed unico) competitor nel mercato televisivo a pagamento italiano. Premium però resterà editore dei canali, il che vuol dire che per gli abbonati almeno nell'immediato non sono in programma grossi cambiamenti.

A livello economico, l'intera operazione potrebbe avere un impatto positivo sul bilancio di Mediaset tra i 60 ed i 70 milioni di Euro.