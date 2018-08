Mediaset presenta il palinsesto sportivo per il 2018: arriva la Uefa Nations League

A poco più di una settimana dalla presentazione del palinsesto Sky per la prossima stagione sportiva, arriva anche quello di Mediaset. Il Biscione, forte del successo ottenuto dai Mondiali di Russia 2018, continuerà a puntare sul calcio e sullo sport, con una ricca programmazione.

Da domenica 2 Settembre, su Canale 5 debutterà in seconda serata "Pressing", il programma d'approfondimento in cui saranno trasmessi gli highlights, gol ed immagini della giornata di campionato appena concluso. La conduzione è stata affidata a Pierluigi Pardo e Giorgia Rossi, insieme ad Elena Tambini ed il comico Andrea Pucci.

Per le prime due giornate, i gol ed i commenti saranno visibili in seconda serata sempre su Canale 5, nel corso di "Aspettando Pressing", condotto solo da Giorgia Rossi.

Novità importanti anche dal fronte notiziari sportivi, perchè dal 6 Agosto raddoppierà anche il telegiornale "Sport Mediaset", con una nuova edizione alle 19:00 che andrà ad affiancarsi a quella delle 13:00, e l'altra delle 20:30 su TGCom24.

Dal 3 Settembre sarà la volta di Tiki Taka, il popolare programma condotto da Pierluigi Pardo, su Italia 1, con una linea editoriale ancora più ricca.

A livello di diritti televisivi, però, il piatto forte è la UEFA Nations League, il trofeo per nazionali europee della UEFA che il Biscione trasmetterà in prima serata, in chiaro. Le partite della competizione, valevoli per il ranking, si terranno durante le soste per le nazionali: si partirà con Germania - Francia il prossimo 6 Settembre e Spagna - Croazia l'11 settembre. Le finali, invece, si terranno dal 5 al 9 Giuno 2019.

Mediaset punta massicciamente sulle nazionali e lo fa con le qualificazioni delle nazionali straniere ad Euro 2020 e Qatar 2022, che cominceranno il 21 Marzo 2019.