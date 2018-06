Mediaset presenta la programmazione dei Mondiali 2018: esclusiva HD per 64 partite

Comincerà ufficialmente tra sette giorni il Campionato del Mondo per nazionali di Russia 2018, a cui purtroppo non parteciperà la nostra nazionale dopo il clamoroso fallimento dello spareggio contro la Svezia. Televisione ufficiale dei Mondiali sarà, come noto, Mediaset, che ha acquistato i diritti in esclusiva.

A tal proposito, questa mattina il gigante di Cologno Monzese ha svelato quella che sarà la programmazione integrale, che comprende tutte le sessantaquattro partite in esclusiva, in diretta, in alta definizione, a cui si aggiungeranno mille ore di programmazione e 500 di live in quattro canali dedicati.

Ovviamente soddisfatto l'amministratore delegato e vice presidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il quale si è detto "contento perché si è già visto il nostro Dna. Per noi è una grande responsabilità, facciamo tanto calcio, ma il Mondiale è una prima volta. Lo tratteremo come non si è mai visto, in modo spettacolare, allegro e brillante".

Sulla stessa linea anche il direttore di Premium Sport, Alberto Brandi, che ha definito il prossimo "Il mondiale più bello di sempre". La squadra messa su da Mediaset sarà composta da otto telecronisti, e sette talent che potranno contare anche sulla presenza dell'ex capitano dell'Inter ed attuale vice presidente della squadra di Milano, Javier Zanetti.

Alle partite si aggiungeranno anche sette programmi di approfondimento e talk show, che accompagneranno gli spettatori dalle otto di mattina fino a tarda serata. In questa squadra è stata confermata anche la presenza di Belen Rodriguez e della Gialappa's Band.

Di seguito la programmazione completa, che si articolerà tra Canale 5, Italia 1, Canale 20 e Mediaset Extra: