Mediaset pronta a lanciare un nuovo canale TV in chiaro su satellite e digitale terrestre

Trovano conferma le indiscrezioni lanciate negli scorsi giorni, che volevano Mediaset pronta a lanciare un nuovo canale a seguito dello spegnimento di Paramount Network e Spike alle posizione 27 e 49 della guida TV su digitale terrestre.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Digital-Forum, infatti, il Biscione il prossimo 17 Gennaio 2022 dovrebbe lanciare su digitale terrestre e sulle piattaforme satellitari Sky e Tivùsat un nuovo canale in chiaro semi-generalista.

Su digitale terrestre, questo nuovo canale occuperà l’LCN 27 e sarà trasmesso sul Max 1 e Max Rete A1, in MPEG-4 e MPEG-2 rispettivamente. Proprio questa doppia veicolazione lascia intuire che si tratterà di un network su cui la televisione commerciale intende puntare in maniera importante. Su Tivùsat anche il canale occuperà il numero 27, mentre su Sky (sempre da lunedì 17 Gennaio 2022) dovrebbe debuttare ala posizione 158.

Come sempre, per agganciare tutte queste novità consigliamo di effettuare la sintonizzazione dei canali TV su digitale terrestre, come abbiamo avuto modo di spiegare nel nostro approfondimento dedicato allo switch off al DVB-T2. Nelle prossime settimane comunque su digitale terrestre saranno tante le sintonizzazioni richieste ai clienti, in quanto è entrato nel pieno lo switch off al nuovo DVB-T2, ed in alcune zone del nostro paese è già in corso il processo di refarming con la liberazione della banda 700.