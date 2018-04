Mediaset: Real Madrid - Bayern Monaco e Liverpool - Roma in chiaro su Canale 5

Si prospettano due giorni di fuoco per gli appassionati di calcio, e non solo per le temperature quasi estive che ormai stanno attanagliando l'Italia, facendoci assaporare il clima primaverile tanto atteso. Tra domani, 1 Maggio, e dopodomani 2 Maggio, infatti, si deciderà la finale di Champions League 2018 di Kiev.

E' per questo che, a norma di legge visto che si tratta di eventi sportivi importanti, Mediaset ha ufficialmente comunicato che trasmetterà in chiaro, su Canale 5, le due semifinali della competizione calcistica per club più importante al mondo.

Domani, 1 Maggio, dalle 20.30 si partirà alla volta del leggendario stadio Santiago Bernabeu di Madrid, dove i campioni in carica del Real Madrid dovranno difendersi dagli attacchi dei campioni di Germania del Bayern Monaco, i quali all'andata hanno perso per 2-1 in casa. L'impresa per gli uomini di Jupp Heynckes si preannuncia tutt'altro che facile, in quanto anche una vittoria per 1-0 non basterebbe a qualificarsi in finale alla luce dei due gol segnati fuori casa da Marcelo ed Asensio.

Mercoledì 2 Maggio invece giochiamo in casa. Allo stesso orario, infatti, partirà la diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, per il ritorno di Liverpool - Roma, dopo il sonoro 5-2 di Anfield Road. Anche in questo caso, per la squadra della capitale l'impresa sarà tutt'altro che facile: il team guidato da Di Francesco dovrà imporsi con 3 gol di scarto per passare, ma dovrà guardarsi dai colpi di un Mohamed Salah da Pallone d'Oro.

Le semifinali di Europa League, invece, saranno trasmesse in diretta esclusiva su Sky.