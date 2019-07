Mediaset riorganizza i canali in chiaro e spinge sull'HD: le novità

La scorsa notte Mediaset ha riorganizzato le frequenze per i canali televisivi disponibili in chiaro sul digitale terrestre. Le novità sono importanti, in quanto il Biscione pone l'accento sull'alta definizione, che approda alle posizioni 4, 5, 6 e 20.

Ciò vuol dire che dopo la scansione coloro che dispongono di un televisore in alta definizione potranno vedere le versioni in HD di Canale 5, Italia 1, Rete 4 e Canale 20 alle rispettive posizioni, senza dover ricorrere alle numerazioni successive al 500.

In fase di sintonizzazione (che è consigliata per poter godere a pieno della novità), i decoder Tivùsat rileveranno un conflitto che consentirà agli utenti di scegliere se sostituire le versioni tradizionali dei canali con quelle in alta definizione.

Tralasciando la qualità video, la differenza tra i canali SD ed HD è rappresentata solo dall'assenza del Televideo, che nonostante il rinnovamento di inizio anno è comunque superato e poco utilizzato dalla maggior parte degli utenti.

I canali in alta definizione di Mediaset sono presenti nel Mux 3, e possono essere visti anche alla posizione 504, 505, 506 e 520.

Come osservato dai colleghi di Digital-News, per non penalizzare coloro che dispongono di televisori non in alta definizione, Mediaset non ha completamente rimosso i canali a definizione standard, che resteranno comunque accessibili.