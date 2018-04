Mediaset: il ritorno di Champions League tra Real Madrid e Juventus in chiaro su Canale 5?

Mercoledì prossimo la Juventus giocherà al Santiago Bernabeu nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, dopo la cocente e netta sconfitta per 3-0 dell'Allianz Stadium che ha permesso alla squadra di Zinedine Zidane di ipotecare l'ennesima semifinale della Coppia dei Campioni, che ha vinto negli ultimi due anni.

L'andata del match è stata trasmessa in chiaro su Mediaset Venti, il nuovo canale tematico dell'emittente della famiglia Berlusconi che ha debuttato con il botto. Il supermatch tra le due compagini infatti è stato visto da 6,569 milioni di spettatori ed uno share del 23,35 per cento.

Secondo quanto riferito da alcuni quotidiani sportivi specializzati, anche il ritorno della sfida sarà visibile in chiaro, gratuitamente, su Canale 5. Al momento da parte della società di Cologno Monzese non sono ancora arrivati comunicati ufficiali, ma maggiore chiarezza dovrebbe essere fatta già nel corso delle ultime opre, anche per permettere ai tifosi ed i locali di organizzarsi nel caso in cui la partita dovesse essere visibile solo su Mediaset Premium.

Alla luce della portata dell'evento, nonostante una situazione quasi irrimediabilmente compromessa, Mediaset potrebbe decidere di massimizzare le entrate pubblicitarie derivate dal ritorno tra due delle squadre più tifate del mondo.

Ovviamente, nel caso in cui Mediaset dovesse trasmettere Real Madrid - Juventus in chiaro, il ritorno dei quarti di finale di Champions che vede impegnata l'altra italiana, la Roma, sarà visibile solo su Premium.