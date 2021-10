Mediaset, scelta la partita di Champions League in chiaro su Canale 5 il 2 Novembre

Mediaset ha comunicato di aver scelto la partita di Champions League che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 il prossimo 2 Novembre, quando tornerà nuovamente in scena la Coppa dalle Grandi Orecchie. Il Biscione, come noto, ha rilevato i diritti per la trasmissione in chiaro della partita del martedì.

La settimana prossima, dopo aver trasmesso Porto-Milan di Champions League, sarà la volta di Juventus-Zenit San Pietroburgo. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo la vittoria in Russia per 1-0 firmata Kulusevski, è pronta per la vittoria decisiva per il passaggio del turno.

La sfida potrà essere vista su Canale 5 a partire dalle ore 21, con prepartita già da qualche minuto prima. Gli utenti potranno vederla anche in streaming direttamente su Mediaset Play e sul sito di SportMediaset in maniera completamente gratuita.

Interessante notare come Inter ed Atalanta siano ferme ancora a zero partite in chiaro su Canale 5: a questo punto è probabile che il Biscione opti proprio per questi ultimi due team in vista delle partite finali della fase a gironi.

Ancora nessuna informazione dal fronte Amazon: la scorsa settimana la piattaforma di Jeff Bezos aveva trasmesso Zenit-Juventus su Amazon Prime Video e nelle prossime ore potrebbe essere annunciata la sfida che gli abbonati Prime potranno vedere gratuitamente.